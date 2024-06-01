Ученые выяснили, сколько звезд гаснет в Млечном Пути каждый год

Специалисты Института поиска внеземного разума (SETI) вычислил, сколько звезд в год гаснет в нашей галактике Млечный Путь. По словам ученых, несмотря на кажущийся простым вопрос, дать на него точный ответ оказалось довольно сложно. Исследование опубликовано на портале Live Science.

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Как объяснил научный сотрудник SETI Джеймс Де Бьюзер, звезды заканчивают свой жизненный путь по-разному. В общем смысле это означает остановку процесса термоядерного синтеза, в ходе которого водород преобразуется в гелий внутри ядра светила.

Для звезд малой массы ядерный синтез заканчивается, когда весь водород в ядре звезды превращается в гелий. Без тепла и внешнего давления звезда коллапсирует сама в себя.

Во время коллапса давление на ядро ​​становится настолько сильным, что оставшийся гелий начинает переходить углерод и выделять энергию. Внешняя атмосфера звезды раздувается и становится красноватой, образуя так называемый красный гигант. В конце концов атмосфера рассеивается, оставляя тусклое ядро, известное как белый карлик. Такая судьба ждет 97% звезд Млечного Пути, включая наше Солнце.

Для звезд в восемь и более раз массивнее Солнца угасание протекает иначе. Они синтезируют в своих ядрах все более и более тяжелые элементы, становясь настолько массивными, что не могут сопротивляться собственной гравитации. В результате происходит огромный взрыв, называемый сверхновой. После этого светило превращается либо в нейтронную звезду, либо в черную дыру.

Согласно наблюдениям, сверхновые вспыхивают в нашей галактике один или два раза за 100 лет, однако на Земле подобное явление последний раз наблюдали более 400 лет назад. Такие события сложно регистрировать из-за формы Млечного Пути и плотных газопылевых облаков.

Как показали вычисления, каждый год в Млечном Пути тем или иным способом гаснет около 1,9 звезды, а за 100 лет показатель составляет почти 53 светила. При этом общее количество звезд в нашей галактике оценивается в пределах от 100 млрд до 400 млрд.