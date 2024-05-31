В работе Google произошел сбой

В работе новостного раздела Google произошел сбой, в настоящее время проблема устранена. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, сбой зафиксировали в 15:00 по московскому времени. Он коснулся РФ и ряда других стран.

Проблема наблюдалась в новостном разделе — при вводе запроса поисковик выдал, что не найдено ни одной новости. Сервис рекомендовал убедиться, что все слова написаны без ошибок или попробовать использовать другие ключевые слова.

К 16:45 сбой был устранен и новости в спецграфе снова стали доступны. Его причины остаются неизвестны.