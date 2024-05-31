Илон Маск высказался о российском математике Перельмане

Доказавший гипотезу Пуанкаре российский математик Григорий Перельман – «крутой» ученый, заявил, американский миллиардер Илон Маск.

Комментируя в соцсети X пост о том, что Перельман отказался в 2006 году принимать Филдсовскую премию за свои достижения, Маск заявил, что математик «крутой и непосредственный в бесконечной степени», передает РИА «Новости».

В 2010 году Математический институт имени Клэя получил официальное уведомление об отказе Перельмана от Премии тысячелетия в размере 1 млн долларов. Сам ученый заявил, что отказаться от премии его побудило несогласие с организованным математическим сообществом.