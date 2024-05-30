Ученые из Перми ускорили производство ракетных двигателей на 30%

В пресс-службе Пермского национального исследовательского университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из предприятия «Протон-ПМ» разработали установку, которая значительно ускоряет и упрощает процесс пайки сопел ракетных двигателей. Новая технология снижает трудозатраты и время на 30%, что значительно повышает производительность.

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Процесс пайки в ракетостроении крайне важен, так как от него зависит надежность соединения различных материалов в стенках и рубашках сопла. Новая установка автоматизирует нанесение ленты припоя, что значительно сокращает время и трудозатраты. Система оборудована направляющими и центрирующими роликами, датчиками расстояния и сварочным роликом с пружинным механизмом, отметили в пресс-службе.

Автоматизация позволяет избежать таких операций, как резка и сборка отходов припоя, уменьшает расход материала и снижает процент брака. Точность и стабильность процесса обеспечивают надежное соединение конструкций, минимизируя дефекты. Сейчас команда разрабатывает эскиз рабочей головы установки и подбирает параметры для тестирования в реальных производственных условиях.