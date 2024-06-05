Животные, до жути похожие на людей

Человеку свойственно считать себя единственным и неповторимым, но это не так. В дикой природе живет множество созданий, демонстрирующих схожие черты поведения, повадки и даже интеллектуальные способности. Портал livescience.com рассказал о животных, чьи действия иногда до жути похожи на человеческие.

© Wikipedia

Шимпанзе

Шимпанзе — одни из ближайших (ныне живущих) родственников человека. Научная работа 2018 года не только показала, что шимпанзе обладают схожими чертами характера, но и связала эти черты с продолжительностью жизни. Самцы шимпанзе, сформировавшие здоровые социальные связи, живут дольше прочих. А работа 2020 года обнаружила, что пожилые шимпанзе предпочитают компанию сверстников — во многом, как и люди.

Горилла

Гориллы — еще один крупный вид приматов, показывающий человекоподобные признаки. Они пользуются мимикой и общаются при помощи жестов, испытывают радость, сопереживание и грусть. Кроме того, ученые считают, что разные популяции горилл обладают разными характерами.

Афалины

Дельфины известны своим интеллектом и социальным поведением. В 2021 году ученые обнаружили, что они, подобно людям и приматам, также имеют определенные черты характера: открытость, социальность и склонность к разногласиям. Они также имеют уникальную черту — прямоту, которая совмещает невротичность и совестливость.

Крысы

Опыт 2011 года продемонстрировал, что крысы способны проявлять социальное поведение. Ученые запечатлели на камеру момент взаимопомощи грызунов: они заперли одного из них в контейнере, пока второй мог двигаться свободно. Эксперимент показал, что крыса на свободе разделяла эмоциональные страдания запертой особи и всегда пыталась освободить сородича, даже несмотря на отсутствие награды. Однако работа 2014 года возразила, что, возможно, причиной было стремление к социальному контакту, нежели сопереживание.

Домашние кошки

Кошки не обожают людей так же сильно, как собаки, но все равно способны формировать эмоциональную связь с людьми. По крайней мере, на это намекает научная работа 2021 года. А труд, опубликованный годом ранее, показал, что кошки выделяют гормон окситоцин, когда их гладят, пусть и в меньших объемах, чем собаки. Кроме того, кошки могут ощущать ревность.

Голуби

Голуби понимают дюжины человеческих слов. Если точнее, по результатам эксперимента 2016 года, они способны распознавать до 60 слов. Данный опыт ознаменовал первый известный науке случай, когда не-примат смог узнать буквы — это означает, что голуби имеют орфографический мозг.