Чем неандертальцы отличались от современных людей?

Неандертальцы были ближайшими предками современных людей: некоторое время они даже сосуществовали вместе, из-за чего ДНК неандертальцев по-прежнему присутствует во многих жителях Евразии. Но это не значит, что между двумя видами не было различий. Портал livescience.com рассказал, чем неандертальцы отличались от homo sapiens.

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Черты лица

Если бы вы ехали в метро и наткнулись на неандертальца, то наверняка сразу бы узнали его по характерным чертам лица. На первый взгляд вы, скорее всего, заметили бы скошенный лоб с большими, изогнутыми надбровными дугами. Нос неандертальца более широкий, чем у современных людей, а череп — чуть более вытянутый. Кроме того, неандертальцы имели маленькие подбородки и крупные передние зубы.

Несмотря на то, что мозг неандертальца и homo sapiens примерно одного размера, форма черепа первых отличается от нашей. Если современный человек обладает высоким, округлым черепом, то неандерталец — вытянутым и низким. Помимо этого, на затылочной кости неандертальцев есть маленькая впадина, характерная для всех представителей вида. Правда, ученые не могут сказать, для чего она была нужна.

Форма тела

Неандертальцы могли ходить на двух ногах, и их скелеты достаточно похожи на наши. Для контекста, средний рост неандертальца — от 150 до 170 сантиметров. Чуть ниже европейцев после Второй мировой, но чуть выше европейцев 20 000 или даже 100 лет назад.

Неандертальцы были крайне мускулистыми, широкоплечими и полногрудыми. Их объем легких на 20% превышал показатели современных людей. Помимо этого, конечности неандертальцев имели немного иные пропорции: нижние сегменты рук и ног были короче верхних. Из-за этого они выглядели приземистыми. Похожее строение тела встречается у жителей холодных регионов, т.к. оно может быть эволюционной адаптацией, помогающей сохранять тепло.

Диета

Ученые полагают, что неандертальцы питались и мясом, и растительной пищей, такой как орехи и семена. Однако те, кто жили в холодных регионах, наверняка полагались на мясную диету больше, чем те, кто жили в теплых краях.

Мы точно знаем, что неандертальцы охотились на зверей средних и мелких размеров, но при этом не имели доступа к дальнобойному оружию. Вероятно, они поджидали добычу в засаде. Стоит отметить, что ранние представители homo sapiens, скорее всего, пользовались теми же инструментами и обладали схожими привычками.