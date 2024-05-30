Google инвестирует $2 млрд в развитие ИИ в Малайзии

Американская технологическая корпорация Google планирует предоставить Малайзии инвестиции в размере $2 млрд на развитие технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в заявлении подразделения компании в Малайзии.

Отмечается, что корпорация намерена вложить средства в создание первого в стране центра обработки данных и хаба облачного сервиса Google Cloud. Также технологический гигант планирует профинансировать обучение специалистов навыкам работы с ИИ. Инвестиции помогут удовлетворить растущий спрос на облачные сервисы и откроют новые возможности для бизнеса и сферы образования, ожидают в компании. Аналитики считают, что инвестиции позволят создать 26,5 тыс. рабочих мест к 2030 году и принесут экономике Малайзии $3,2 млрд.

"Первый центр обработки данных Google и региона Google Cloud - это наши крупные запланированные инвестиции в Малайзии <...>. Они основываются на нашем партнерстве с правительством Малайзии по продвижению политики Cloud First Policy, включая лучшие в своем классе стандарты кибербезопасности", - заявила главный финансовый директор головной компании Google Alphabet Рут Порат.

Как отмечает агентство Associated Press, Малайзия станет 12-й по счету страной, в которой Google разместит центр обработки данных. Малайзийский облачный центр Google, который будет предоставлять услуги крупным предприятиям, стартапам и государственному сектору, войдет в число 40 регионов и 121 зоны, действующих в настоящее время по всему миру.