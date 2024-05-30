В греческом городе нашли руины «храма императоров»

Археологи во время раскопок в северном греческом регионе Эпир обнаружили остатки «храма императоров». Здание располагалось на центральной площади древнего города Никополя.

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Никополь, или «Город победы», был основан в честь победы римлян в битве при Акции (31 год до н.э.). Войска Октавиана сразились с армией Марка Антония и Клеопатры и одержали верх. Несколько лет спустя, уже став римским императором и получив имя Август, Октавиан велел создать город на месте своего бывшего военного лагеря и сделал его столицей региона.

Новые находки позволят современным ученым лучше понять римскую архитектуру и подход к городскому планированию. Раскопки проводились на территории агоры (главной площади). Самой значительной находкой стал себастион – храм, посвященный императорам.

Ученые обследовали как внешние, так и внутренние части строения. Они определили, что с внешней стороны фасад был отделан разноцветными мраморными плитами. Также они выявили мраморные доски с посвящениями в честь императоров и фрагмент выложенного плиткой пола.

Здание располагалось на краю естественной насыпи. Ученые пришли к выводу, что агора имела двухуровневую структуру, разделяясь на «верхний рынок» и «нижний рынок».

Храм датировали II-IV веками нашей эры. Это здание было одним из центральных сооружений агоры, сообщает Arkeonews.