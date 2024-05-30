Российским космонавтам доставят подарки на МКС

Российским космонавтам, находящимся на Международной космической станции (МКС) привезут подарки. Также будет доставлена аппаратура, продукты питания и медицинские средства, передает ТАСС.21 июня на орбите отпразднует свой день рождения Олег Кононенко. Специально для него на станцию будут доставлены шоколадные конфеты ручной работы. А ко дню рождения космонавта Александра Гребенкина, который он отпразднует 15 июля, будет передан подарок от его родных и близких – футболка с его фотографиями и надписью «от мечты к звездам».

© Олег Артемьев / Роскосмос

Еще прибудут на станцию свежие фрукты и овощи, консервы, каши, джемы, кофе, сушеная оленина, мед, говядина, сгущенное молоко. Также грузовой корабль доставит одежду, питьевую воду, топливо и азот для пополнения атмосферы МКС.

Все это привезет «Прогресс МС-27», который будет выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Старт ракеты намечен на 30 мая в 12:42 мск. Полет продлится 50 часов четыре минуты. Стыковка с малым исследовательским модулем «Поиск» намечена на субботу, 1 июня.

Ранее была определена четверка победителей открытого отбора в отряд космонавтов, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса. Это Анастасия Бурчуладзе, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов. В ближайшее время они приступят к двухлетней общекосмической подготовке.