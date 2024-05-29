Курганы возрастом более четырех тысяч лет обнаружили в России

В России при строительстве федеральной трассы «Кавказ» обнаружили древние захоронения. Об этом сообщила пресс-служба федерального казенного учреждения Упрдор «Кавказ».

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Курганы возрастом более 4000 лет нашли на строящемся обходе Хасавюрта в Дагестане. «С целью сохранения исторического и культурного наследия народов России перед началом дорожных работ археологи проведут раскопки древних курганов и поселений», — говорится в сообщении. В общей сложности будет исследовано 60 древних захоронений и два поселения.

В учреждении отметили, что к настоящему времени ученые уже изучили один из самых крупных могильных холмов. Так, археологи установили, что курганная насыпь была возведена четыре с половиной тысячи назад в XXV-XXIII веках до нашей эры. Захоронение глубиной более двух метров принадлежит знатному человеку, поскольку там обнаружились предметы быта, включая глиняные сосуды и чрезвычайно ценный в те времена бронзовый нож. Холодное оружие имело огромную ценность, потому что люди тогда еще не научились обрабатывать железо.

Ранее сообщалось, что в центре Улан-Удэ строители хотели снести дом и сделали уникальную находку. В ходе демонтажных работ в фундаменте дома они нашли старинный колокол с изображениями и надписями на церковнославянском языке. Специалисты выдвинули предположения, как он попал туда, поскольку в данном районе православных храмов ранее не было.