Новый ИИ-ассистент считывает эмоции сотрудников в режиме реального времени

Подразделение Augmented Communications Labs от ИТ-компании WMT Group разработало онлайн-ассистента «AC Meet» на базе искусственного интеллекта, с помощью которого работодатели смогут считывать эмоции и речь сотрудников в режиме реального времени.

Предполагается, что во время корпоративных видеозвонков ИИ-решение будет определять уровень стресса работников и предлагать способы, как адаптировать коммуникации.

Также команда WMT Group создала аналитического помощника «AC HRM», который собирает аналитику и статистику по состоянию всех сотрудников фирмы.

Компания уже провела пилотное тестирование и готова поделиться своим продуктом с россиянами, так как на отечественном технологическом рынке подобных решений в HR-Tech ранее не существовало.

WMT Group более 5 лет создает ИТ-продукты любой сложности и очень быстро внедряет их в работу. Компания разрабатывает решения на базе ИИ и помогает крупному технологическому бизнесу формировать сильные ИТ-команды. К реализованным проектам WMT Group относятся Битрикс 24, Яндекс, Sber Devices, Банк Открытие, РЖД, и многие другие.

Игорь Никитин, CEO WMT Group, рассказал, что многие компании не готовы внедрять ИИ во внутреннюю работу фирмы несмотря на то, что он успешно закрывает поставленные задачи. Искусственный интеллект легко и быстро автоматизирует рутинные процессы и может, как показало тестирование, адаптировать корпоративные коммуникации.