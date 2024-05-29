Новая вспышка на Солнце удивила ученых

На Солнце произошла новая мощная вспышка, рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Он добавил, что природное явление с высокой долей вероятности не вызовет магнитные события на Земле, пишет РИА «Новости».

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По данным агентства, ранее мощная вспышка на Солнце была зафиксирована в понедельник, 27 мая.

«Область 3664, вернувшаяся к Земле, произвела второй взрыв высшего балла. Предварительный балл — X1.4», — отметил Богачев.

Руководитель лаборатории пояснил, что событие «не гиперсильное», находится на находится на нижней границе высшего класса X.

Вместе с тем, подчеркнул Богачев, тот факт, что область за две недели не растеряла энергию и за короткое время произвела уже две вспышки высшего балла, «вызывает почти шоковое состояние» у специалистов.

На Солнце произошла мощная вспышка

Ранее Богачев сообщил, что на Солнце 14 мая произошла самая мощная вспышка в текущем 25-летнем цикле активности. Он уточнил, что балл вспышки достиг X8.7.