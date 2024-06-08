Как товарные сканеры изменили магазины

Сегодня наша повседневная жизнь не обходится без визитов в продуктовые магазины, а каждый магазин не обходится без товарных сканеров. Но так было далеко не всегда: еще сравнительно недавно сканеры штрих-кодов были сомнительным и довольно дорогим удовольствием. Журнал Smithsonian Magazine рассказал о том, как первые сканеры изменили мир.

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Утром 26 июня 1974 года сотрудница супермаркета Marsh впервые пробила пачку жевательной резинки при помощи нового устройства. Она просканировала символ на упаковке неуклюжим квадратным гаджетом — одним из 10 новеньких сканеров Spectra-Physics Model A, закупленных магазином.

Хотя некоторые покупатели и сотрудники супермаркетов были скептично настроены по отношению к новой технологии, процесс пробивки товаров начал проходить не в пример более гладко. Менеджер Marsh в интервью газете Troy Daily News даже заявил, что система устранит ошибки кассиров и позаботится о том, чтобы покупатель получал максимальную выгоду.

Дебют сканера также ознаменовал хорошие новости для штрих-кода — идеи, не находившей подходящего применения со времен своего появления в 1949. Штрих-код был результатом «удлинения» азбуки Морзе: один из создателей идеи, Джозеф Вудленд, с детства интересовался морзянкой.

Появление микрокомпьютеров и создание технологии лазерного сканирования в начале 1970-х привели к созданию Model A — совместного проекта компаний NCR и Spectra-Physics. По сути, сканер проецировал свет на штрих-код продукта, после чего он отражался назад на фотодиоды и переводился на язык компьютерных данных. После этого терминал выдавал описание товара и его стоимость, причем не важно, насколько маленьким был штрих-код.

Каждая машина Model A стоила Marsh солидных денег: $4 000 по тем временам, что, в пересчете на нынешний курс, составляет примерно $25 000. И это не считая расходов на установку сканеров, а также обучение сотрудников. Правда, несмотря на внушительные размеры стальные машины, «внутренности» сканера были преимущественно пустыми, за исключением чипов, проводников и медных трансформаторов. Model A ознаменовал переход к «современным» технологиям, которые незаметны для покупателей.