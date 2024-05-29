Xiaomi представила солнечную батарею для бесперебойной работы камер безопасности

Xiaomi представила небольшую солнечную панель мощностью 5 Вт для питания уличных камер видеонаблюдения. Об этом сообщает портал GizmoChina.

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Солнечная панель Xiaomi Outdoor Camera Solar Panel BW Series изготовлена из монокристаллического кремния и имеет размеры 218×178×16 мм. В комплекте с устройством идет трехметровый кабель, кронштейн для монтажа, крепеж и инструкция.

Солнечная батарея совместима с камерами видеонаблюдения Xiaomi серий BW300 и BW500, к которым панель подключается по USB-C. Компания отмечает, что батарея защищена от пыли и влаги по стандарту IP66 и может работать при температурах в диапазоне от -20 до +55 градусов Цельсия. Отдельно отмечается, что от попадания влаги защищен даже разъем для подключения.

Когда новинка поступит в продажу и можно ли будет от нее, например, зарядить смартфон, не уточняется. Цена Xiaomi Outdoor Camera Solar Panel BW Series пока тоже не раскрывается. Устройство уже представлено на международном сайте Xiaomi, в связи с чем его выход, скорее всего, не задержится.