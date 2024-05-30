В Ярославле нашли редкий омолаживающий гриб

В Ярославле нашли редкий краснокнижный гриб — саркасому шаровидную. Соответствующий материал публикует местный портал «ProГород».

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Выяснилось, что гриб обнаружили на территории парка «Плещеево Озеро». В народе саркасому шаровидную называют «ведьминым котлом», поскольку она обладает омолаживающим эффектом. Известно, что гриб занесен в Красную книгу многих регионов, он стимулирует регенерацию клеток кожи и вырабатывает коллаген.