Почему пассажиры заходят на борт самолета слева?

Транспортная индустрия, от кораблей до самолетов, полна специфических традиций и порядков, в том числе тех, что касаются посадки пассажиров. Портал simpleflying.com рассказал, почему мы всегда заходим на борта самолетов с левой стороны.

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Разделение пассажиров и команды обслуживания

Одна из главных причин, по которым пассажиры заходят на борт слева — это облегчение работы команды обслуживания. Сотрудники аэропорта выполняют целый ряд задач с правой стороны самолета, от заправки топливных баков до погрузки багажа. И если вы хоть раз сидели на месте в правой части машины, то наверняка видели обслуживающий персонал в деле. Им приходится работать в большой спешке, ведь короткое время подготовки к рейсу — одна из главных фишек лоукостеров.

Исторические причины

Есть и некоторые исторические прецеденты, которые задали тренд на многие годы вперед. Например, раньше процесс посадки пассажиров выглядел иначе: самолеты подъезжали гораздо ближе к терминалам аэропортов, чем в наши дни. Капитан самолета почти всегда сидит слева — логично, что эта сторона ближе всего к посадочному терминалу. Так капитан мог более точно рассчитывать дистанцию между крылом и зданием.

Заход пассажиров с левой стороны машины стал своего рода «побочным эффектом» этой инженерной привычки. Хотя сегодня самолеты паркуются иначе, старый порядок вещей сохранился.

Навигационные традиции

Наконец, последний фактор — общие традиции транспортной индустрии, передающиеся из поколения в поколение. Например, на борт кораблей пассажиры тоже заходят слева, потому что справа находился штирборт. А самолеты, появившиеся значительно позже, просто унаследовали этот подход.