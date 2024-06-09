Почему реки Аляски становятся рыжими?

Научный журнал Nature опубликовал работу о потенциальной экологической катастрофе. Многие реки на севере Аляски постепенно меняют цвет и становятся рыжими, хотя их не загрязняет тяжелая индустрия. Портал popsci.com рассказал, в чем кроется причина.

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По данным Агентства по охране окружающей среды США, примерно под 80% почвы Аляски находится вечная мерзлота. По мере того, как она начинает таять, слой земли может превратиться в грязь, которая не может поддерживать вес почвы или растительности над собой. Человеческая инфраструктура, включая здания, трубы и дороги, также может пострадать.

Помимо этого, таяние мерзлоты вскрывает различные органические материи, в том числе останки мертвых растений, высвобождающих метан и углекислый газ в атмосферу. Не говоря уже о том, что на свободу могут вырваться древние вирусы и бактерии.

По словам эколога Джона О’Доннела, соавтора научной работы, он впервые заметил изменения в реках в 2018 году. После этого он и его коллеги изучили 75 локаций в северной части хребта Брукса. Загрязненные реки оказались достаточно большими, чтобы их можно было рассмотреть из космоса.

Изменение цвета рек было похоже на то, что происходит при дренаже кислых шахтных вод, но в районе пострадавших рек нет каких-либо железных или угольных шахт. Данный факт и натолкнул специалистов на гипотезу: вероятно, таяние вечной мерзлоты высвобождает минералы, содержащиеся в замерзшей земле. Металлы, ранее защищенные от окисления, вступают в реакцию с водой и кислородом, в результате чего выделяют в реки кислоты и другие элементы.

Анализ образцов воды из пострадавших рек показывает, что их pH составляет 2,3. Для контекста, средний уровень кислотности этих водоемов — 8. Минералы под воздействием внешних условий разлагаются, что приводит к повышенному содержанию железа, цинка, никеля, меди и кадмия. Железо — доминирующий элемент, который и приводит к изменению цвета воды.

Правда, пока нельзя сказать, какой ущерб загрязнение нанесет окружающей среде. Кислотность рек повреждает здоровые экологические системы, а также может сказаться на безопасности питьевой воды в удаленных регионах.