В России стало больше киберпреступлений

Генпрокуратура оценила долю киберпреступности среди всех видов регистрируемых в РФ преступлений в 38,2%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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За четыре месяца текущего года удельный вес всех киберпреступлений в структуре преступности за год увеличился с 31,8% до указанного выше уровня. Так, к значению аналогичного периода прошлого года их массив показал рост на 17,4% (до 240,9 тыс.).

Половину всех киберпреступлений составляют факты мошенничества, совершенного дистанционно с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (121,8 тыс.). Темпы их прироста в 2024 году превысили 12,7%. В 2023 году темпы их роста достигали 40%.

Ранее сообщалось, что, согласно новому отчету исследователей из Kaspersky Cyber Threat Intelligence, в первом квартале 2024 года хакерами были атакованы 51,86% российских пользователей. Наиболее массовым атакам подверглись частные пользователи и организации из Таджикистана (60,69%), Беларуси (59,79%) и Туркменистана (59,55%).