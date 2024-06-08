Любопытные факты о Юпитере

Юпитер — одна из крупнейших и самых старых планет в Солнечной системе. Ученые изучают этого исполина еще со времен появления простейших телескопов, но планета продолжает удивлять и по сей день. Журнал Smithsonian Magazine поделился самыми любопытными фактами о Юпитере.

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Юпитер имеет странное ядро

Юпитер — газовый гигант, поэтому и его ядро отличается от обычных планет. Оно состоит из разбавленной смеси твердых элементов и невероятно сжатых газов. Иными словами, ядро Юпитера плотное, хотя поверхность планеты — нет. NASA до сих пор не понимает, как так получилось, но информация о ядре позволяет сделать догадки насчет того, как появилась планета.

Мощная магнитосфера создает потоки энергии

Магнитное поле Земли формируется благодаря движению жидкого металла в ядре планеты, которое создает эффект динамо. А на Юпитере магнетизм зарождается из-за металлического водорода — довольно любопытной материи.

Огромная масса Юпитера создает сильное давление глубоко в ядре планеты, где находятся экзотические элементы, которые нельзя найти в других точках Солнечной системы. Водород, легчайший элемент в периодической таблице, сжимается в центре Юпитера до тех пор, пока электроны не отсоединяются от атомов. А море этих освободившихся мобильных электронов генерирует динамо, которое и ответственно за мощное магнитное поле. Для контекста, сфера магнитного влияния Юпитера в разы шире Солнца.

Кроме того, Юпитер и его спутники генерируют собственные энергетические частицы. Их родина — Ио, чьи вулканические извержения электризуются и превращаются в заряженные молекулы. Они проносятся вокруг Юпитера почти на скорости света и излучают радиоволны, чем ученые не очень довольны — они мешают изучать планету с Земли.

Юпитер крайне горячий

Юпитер до сих пор не остыл со времен своего формирования в ранней галактике. Планета излучает огромные объемы тепла уже на протяжении миллиардов лет: ученые считают, что именно в этом причина сильных штормов в атмосфере планеты. Юпитер наиболее холоден в экваторе, а самые горячие его точки — недалеко от магнитных полюсов.

Облака и атмосфера Юпитера не похожи на земные

Хотя атмосфера Юпитера на 90% состоит из водорода, воздух на планете насыщен веществами, которые придают газовому гиганту характерные оттенки белого и оранжевого. Молекулы ацетилена, сероводорода и фосфороводорода создают зрелищные завихрения, окольцовывающие поверхность Юпитера. А облака состоят из аммиака, сульфигидрата аммонии и водяного льда. Если бы планета была чуть подальше от Солнца, то на ней можно было бы найти и замерзшие газы.

Погода на Юпитере бывает суровой

На Юпитере бушует т.н. Большое красное пятно — самый большой атмосферный вихрь во всей Солнечной системе. Скорость ветра внутри шторма превышает 500 км/ч, причем он простирается на десятки тысяч километров. Хотя стоит отметить, что БКП постепенно сжимается: раньше в эпицентре бури помещались три Земли.

Кроме того, в верхних слоях атмосферы Юпитера то и дело происходят вспышки молний. На Земле они появляются из-за столкновений частичек льда и капель воды в облаках, поэтому ученые думали, что подобное явление не может произойти на Юпитере. Однако благодаря присутствию аммиака частицы воды в атмосфере планеты не замерзают.