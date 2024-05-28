Ученые назвали причину нападения косаток на корабли

Ученые установили, почему косатки, также известные как киты-убийцы, нападают на корабли. Согласно их выводам, такое поведение вызвано скукой.

С 2020 года косатки атаковали более 600 судов, вследствие чего многие из них затонули. Большинство нападений зарегистрировано у берегов Португалии, Испании и Марокко.

Ученые отметили, что в 2019 году косатки столкнулись с нехваткой добычи. Популяция их основного источника пищи, голубого тунца, резко сократилась. Поэтому китам приходилось тратить почти все свое время на поиски еды.

Но в следующем году популяция восстановилась. В условиях изобилия корма косаткам больше не нужно было охотиться днями напролет, и они начали испытывать скуку.

По мнению ученых, косатки рассматривают корабельные рули как игрушки. Очевидно, одна особь в свое время поиграла с рулем и научила этому поведению своих сородичей.

«Море – очень скучное место для животного. Собаки и другие наземные млекопитающие могут взаимодействовать с окружающими предметами. Но в море косаткам не с чем взаимодействовать, поэтому они играют с рулями», – отметили исследователи.

Ученые и ранее замечали, что косатки играют с предметами или другими животными. Но эти игры могут представлять угрозу для моряков. Эксперты призвали лодочников избегать мест скопления косаток или попытаться отпугнуть их громкими звуками, сообщает The Daily Mail.

Ранее сообщалось, что косатки потопили парусник в Гибралтарском проливе. Экипаж успел спасли проходивший мимо танкер.