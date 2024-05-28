Samsung без предупреждения анонсировала новый смартфон

Samsung без предупреждения анонсировала в Бразилии новый смартфон Galaxy M35. Новинка очень похожа на Galaxy A35, за исключением аккумулятора, ёмкость которого 6000 мАч (что на 1000 мАч больше, чем у модели А-серии).

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Особенности

Samsung стремится использовать одинаковый дизайн во всех линейках своих смартфонов. Galaxy M35 5G не является исключением. Гаджет имеет тот же дизайн вертикальной камеры, что и другие модели Samsung. Однако Galaxy M35 отличается текстурированной задней панелью.

Samsung Galaxy M35 получил 6,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ (2340×1080), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. За производительность устройства отвечает собственный процессор Samsung Exynos 1380 в тандеме с GPU Mali-G68 MP5, 8 ГБ и 256 ГБ ПЗУ. Поддерживаются microSD-карты до 1 ТБ. Ёмкость аккумулятора достигает 6000 мАч. Мощность зарядки ограничена 25 Вт.

Основная камера включает три датчика:

50 Мп главный датчик (f/1.8, OIS);

8 Мп широкоугольный объектив (f/2.2);

2 Мп макро-объектив (f/2.4).

В отверстии по центру установлена селфи-камера на 13 Мп (f/2.2). Galaxy M35 – первый смартфон из серии M3x, оснащённый стерео-динамиками (вместе с M55), а также поддержкой Dolby Atmos. Samsung Galaxy M35 поддерживает 5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 GPS и NFC.

Также стоит отметить наличие порта USB Type-C и дактилоскопического сканера в кнопке питания. Размеры: 162,3×78,6×9,1 мм, вес – 222 грамма. Смартфон работает под управлением One UI 6.1 на Android 14. Производитель обещает 4 года основных обновлений ОС Android, а также 5 лет обновлений безопасности.

Сроки выхода и цена

Samsung Galaxy M35 5G уже доступен в Бразилии. Стоимость новинки составляет 2429 реалов ($470). Доступность в других регионах пока не подтверждена, но вероятно новинка будет продаваться во многих странах.