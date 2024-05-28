Как отличить поддельный SSD Kingston от оригинального

Сейчас продаётся очень много подделок SSD Kingston NV1 на 500 ГБ. И вот как понять, оригинал или нет вы приобрели.

Первое, на что сразу же нужно обратить внимание, — это шрифты на коробке от SSD Kingston NV1. У оригинальной версии буквы N и V в «NV1» имеют закругление, а у подделки такого нет. А вот у «35х» и «500 GB» шрифт в оригинале необъёмный. То же самое касается цветов, их насыщенности.

На обратной стороне тоже используются в оригинале и подделке разные шрифты. Подробнее вы можете это увидеть ниже на изображениях.

© proSSD

© proSSD

© proSSD

© proSSD

© proSSD

На обратной стороне SSD у поддельной версии наклеен непонятный стикер. Подложка у оригинала зелёного цвета, у подделки — тёмно-синяя. Если различия между моделями и по шрифтам.

В оригинальном SSD вы также найдёте контроллер SM2263XT и чипы памяти с маркировкой Kingston. Конечно, у подделки ничего из этого нет.