Венгрия определилась со своим вторым в истории астронавтом

Вторым в истории венгерским астронавтом станет 32-летний инженер Тибор Капу. Соответствующее имя стало известно ТАСС.

Со ссылкой на министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто агентство пишет, что инженер-механик Капу работал в автомобильной промышленности и занимался созданием аккумуляторов.

Дублером астронавта стал 35-летний инженер-электрик Дьюла Череньи. Полет Капу на Международную космическую станцию должен состояться в конце 2024 — начале 2025 года в рамках миссии компании Axiom Space.

Первым венгерским астронавтом, совершившим полет в космос в мае — июле 1980 года, стал Берталан Фаркаш.

В сентябре 2022 года Мустафа Варанк, занимавший пост министра промышленности и технологий Турции, сообщил, что страна и американская компания Axiom Space подписали соглашение об отправке на МКС первого турецкого астронавта.