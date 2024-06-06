Пауки-ловчие: быстрые, страшные и безобидные

В природе обитает огромное множество видов пауков, но мало кто из них привлекает внимание энтузиастов так же, как ловчие — жуткие с виду, но безобидные внутри. Портал livescience.com рассказал об этих удивительных арахнидах.

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Пауки-ловчие — группа больших пауков из семейства Sparassidae, в котором состоят более 1 300 видов. Они обитают в теплых климатах по всей планете и, в отличие от многих других пауков, не используют паутину для охоты. Ловчие не дожидаются, пока добыча сама забредет в их сети — они активно охотятся и преследуют жертву при помощи длинных лап.

Ловчий Heteropoda maxima — самый крупный паук из своей группы и, по совместительству, самый крупный паук в мире по диаметру. Его тела может вырасти до 4,6 сантиметров в размере при размахе лап в 30 сантиметров. Однако по массе его опережает южноамериканский птицеед-голиаф, который весит до 170 грамм — примерно столько же, сколько маленький щенок.

Ловчие ведут достаточно скрытный образ жизни. По прикидкам ученых, они, по большей части, живут в пещерах и охотятся на тараканов, насекомых-вредителей и других пауков. Ловчие впервые были найдены в Лаосе — большая часть представителей этой группы происходит из Азии. Они также часто встречаются в Африке, Австралии и Южной Америке. Фольклор гласит, что эти пауки перебрались в новые земли, спрятавшись в коробках с бананами — из-за этого ловчих иногда называют «банановыми пауками».

Несмотря на жутковатый внешний вид, эти пауки не представляют опасности для человека. Они ядовиты, и их укус определенно может быть болезненным, но он не вызовет никаких серьезных последствий — разве что головную боль и небольшую тошноту. Как правило, опухание места укуса и боль — единственные симптомы. При встрече с человеком ловчие чаще попытаются убежать, чем атаковать: исключение составляют только самки, защищающие потомство.