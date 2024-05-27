$88.69-1.0296.30-0.79
Войти в почту

На Солнце произошла мощная вспышка

Новая вспышка высшего балла произошла на Солнце. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

«Поступила информация о вспышке высшего балла X, происходящей на Солнце в данный момент», — сообщил он.

По его словам, взрыв на звезде начался около 10:05 по московскому времени.

Он отметил, что вспышка, скорее всего, произошла в одной из областей, которые пока находятся на обратной стороне Солнца, но уже частично видимой из-за края и движущейся к Земле. Ученый подчеркнул, влияние вспышки на нашу планету пока исключено, потому что взрывной центр пока слишком далеко от линии Солнце — Земля.

До этого сообщалось, что астрономы из Сычуаньского педагогического университета (Китай) обнаружили на Солнце уникальное образовавшееся от вспышки плазменное цунами, сфокусированное дырой в корональной среде. Ученые объяснили, что в солнечной короне (внешняя наиболее горячая и разреженная часть атмосферы Солнца) возникают магнитогидродинамические волны, которые нагревают плазму, ускоряя солнечный ветер и создавая мощные вспышки.

Наука и техника
Видео
Сергей Богачев
Китай
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости