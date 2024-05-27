Представлен планшет с «бумажным» дисплеем Daylight DC-1

Daylight Computer анонсировала Daylight DC-1 – 10,5-дюймовый Android-планшет с монохромным Live Paper экраном, который выглядит и ощущается как бумажный. Кроме того, этот дисплей не излучает вредный синий свет.

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Особенности

Daylight DC-1 позиционируется как более здоровая альтернатива более ярким планшетам, излучающим синий свет, но он не лишен собственной люминесценции. Планшет оснащен подсветкой для вечернего и ночного использования, которая излучает «чистый янтарный» свет, согласно Daylight, без мерцания ШИМ (широтно-импульсной модуляции), которое наблюдается на других дисплеях.

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Планшет оснащён 10,5-дюймовым экраном (IGZO RLCD) с разрешением 1600×1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Чтобы сделать экран максимально похожим на бумагу, на него нанесено текстурированное матовое покрытие, благодаря которому перелистывание страниц электронной книги или написание заметок выглядит более естественно.

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Daylight DC-1 работает на базе процессора MediaTek Helio G99 и получил 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Имеется слот для MicroSD-карт. Ёмкость аккумулятора составляет 8000 мАч. Как утверждает производитель, планшет сможет работать несколько дней без подзарядки.

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Daylight DC-1 оснащен приложениями для заметок и чтения, а также для прослушивания подкастов и музыки. Работает устройство под управлением Android 13. Вес девайса составляет 550 грамм.

Сроки выхода и цена

Предварительный заказ на Daylight DC-1 можно на веб-сайте Daylight. Поставки стартуют в августе этого года. Стоимость новинки составляет $729. Планшет поставляется в комплекте со стилусом Wacom и тканевым чехлом.