Представлен планшет с «бумажным» дисплеем Daylight DC-1

Представлен Daylight DC-1 – планшет с «бумажным» дисплеем
Daylight Computer анонсировала Daylight DC-1 – 10,5-дюймовый Android-планшет с монохромным Live Paper экраном, который выглядит и ощущается как бумажный. Кроме того, этот дисплей не излучает вредный синий свет.
Особенности
Daylight DC-1 позиционируется как более здоровая альтернатива более ярким планшетам, излучающим синий свет, но он не лишен собственной люминесценции. Планшет оснащен подсветкой для вечернего и ночного использования, которая излучает «чистый янтарный» свет, согласно Daylight, без мерцания ШИМ (широтно-импульсной модуляции), которое наблюдается на других дисплеях.
Планшет оснащён 10,5-дюймовым экраном (IGZO RLCD) с разрешением 1600×1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Чтобы сделать экран максимально похожим на бумагу, на него нанесено текстурированное матовое покрытие, благодаря которому перелистывание страниц электронной книги или написание заметок выглядит более естественно.
Daylight DC-1 работает на базе процессора MediaTek Helio G99 и получил 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Имеется слот для MicroSD-карт. Ёмкость аккумулятора составляет 8000 мАч. Как утверждает производитель, планшет сможет работать несколько дней без подзарядки.
Daylight DC-1 оснащен приложениями для заметок и чтения, а также для прослушивания подкастов и музыки. Работает устройство под управлением Android 13. Вес девайса составляет 550 грамм.
Сроки выхода и цена
Предварительный заказ на Daylight DC-1 можно на веб-сайте Daylight. Поставки стартуют в августе этого года. Стоимость новинки составляет $729. Планшет поставляется в комплекте со стилусом Wacom и тканевым чехлом.