Велика ли разница: фото и видео на камеры iPhone 11 и iPhone 15 сравнили

В одном из выпусков на YouTube-канале TecworkZ наглядно показали прогресс в качестве камер у iPhone 11 и iPhone 15.

© TecworkZ

На дневных фото видно, что у iPhone 15 больше информации в тёмных областях, также у него более точные цвета. То же самое касается деталей: их на новой модели больше. Кроме того, снимки, сделанные на iPhone 11, имеют много шумов.

Режим HDR заметно лучше работает на iPhone 15 по сравнению с 11-м. При съёмке на ширик деталей у iPhone 15 тоже больше, особенно в тёмных областях.

Селфи-фото получаются на iPhone 15 более чёткими и детализированными. Кроме того, он лучше передаёт оттенки кожи.

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

Оба смартфона могут записывать видео на основную камеру в 4К 60 к/с. При этом iPhone 15 способен переключаться между основным и широкоугольным объективом при видеосъёмке, а iPhone 11 — нет. Видео в 4К на iPhone 15 чуть более резкие, с лучшим динамическим диапазоном, даже при слабом освещении. Также на 15-й версии есть кинематографический режим.

Выводы

Если вы планируете снимать много видео на смартфон, то вам однозначно нужно перейти с iPhone 11 на 15-й. Последний стал лучше практически во всех аспектах записи видео и при любых условиях освещения. Картинка у iPhone 15 гораздо чище, на ней больше деталей, днём изображение получается лучше, динамический диапазон на 15-м тоже шире, чем на 11-м.

Что касается фотографий, то iPhone 15 стал лучше снимать при слабом освещении (почти без шумов или вообще без них), лучше обрабатывать края предметов при портретной съёмке. У этого смартфона также получаются более чёткие фото, что заметно, если их приблизить.