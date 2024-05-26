Российские ученые нашли способ увеличить срок службы солнечных батарей

Учёные предложили использовать двумерные материалы для увеличения эффективности и срока службы солнечных батарей

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Учёные открыли, что двумерные материалы могут улучшить солнечные батареи, делая их более эффективными и долговечными. Исследование показало, что двумерные соединения на основе нитридов цинка устойчивы к воздействию окружающей среды и имеют высокую подвижность носителей заряда. Это открывает новые перспективы для создания экологически чистых источников энергии на основе солнечных элементов.

Солнечные батареи становятся все более популярными как альтернатива традиционным источникам энергии. Однако существующие солнечные элементы имеют низкую эффективность и ограниченный срок службы. Исследователи ищут материалы, которые могли бы оптимизировать работу солнечных батарей и сделать их более эффективными и долговечными.

Одним из перспективных направлений является использование двумерных материалов в качестве барьерного слоя в солнечных батареях. Такие материалы могут защитить элементы от воздействия окружающей среды и улучшить передачу заряда, что сделает солнечные батареи более эффективными.