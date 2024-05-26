Вышел дешевый смартфон Redmi A3X в схожем с Xiaomi 14 Ultra дизайне

Компания Xiaomi представила один из своих самых дешевых смартфонов — Redmi A3X. Об этом сообщает портал GizmoChina.

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Новинка представляет собой клон базового Redmi A3, с единственным отличием. Вместо чипа MediaTek Helio G36 в Redmi A3X используется схожий по производительности Unisoc T603. В остальном устройства имеют идентичные параметры.

Redmi A3X получил 6,71-дюймовый IPS-экран с разрешением 1650х720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Дисплей защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Основная камера с разрешением 8 Мп дополнена вспомогательным датчиком на 0,08 Мп и фронтальной камерой с разрешением 5 Мп, которую разместили в так называемом каплевидном вырезе в виде буквы U. Дизайн смартфона ничем не отличается от оригинального Redmi A3, который многие сравнивали с Xiaomi 14 Ultra за 150 тыс. руб. из-за внешнего сходства оформления блока камеры.

В Redmi A3X установлено 3 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X) и 64 ГБ встроенной памяти медленного стандарта eMMC 5.1 с возможностью ее расширения за счет карты памяти microSD.

Среди прочих характеристик указано наличие аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой медленной зарядки мощностью 15 Вт, разъема для проводных наушников, сканера отпечатков пальцев в кнопке включения и предустановленная ОС Android 14.

В Пакистане Redmi A3X оценили в 19 тыс. пакистанских рупий (около 6,1 тыс. руб.). Появится ли новинка в других странах, пока не уточняется.