$89.70-0.5597.10-0.78
Войти в почту

Россиян предупредили о новом и опасном вирусе-вымогателе для Windows

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый вирус-вымогатель ShrinkLocker, который блокирует компьютеры на Windows. Шифровальщик использует для этого технологию BitLocker, которая предназначена для защиты пользователей, сообщает портал SecureList.

Россиян предупредили о новом и опасном вирусе-вымогателе для Windows
© globallookpress.com

Эксперты установили, что ShrinkLocker запускает BitLocker на компьютерах под управлением Windows Vista и Windows Server 2008, а также на более поздних версиях ОС. На устройствах со старыми версиями ОС скрипт не запускается. После шифрования данных с помощью BitLocker и создания нового ключа шифрования информация о зараженном компьютере отправляется злоумышленникам.

После заражения и шифрования компьютер перезагружается в новый раздел, а пользователь теряет доступ ко всем своим данным. Новый загрузочный раздел получает название электронной почты хакера, чтобы жертва могла связаться с ним для выкупа.

«Лаборатория Касперского» пока не смогла определить источник атак. Отмечается, что цель злоумышленников — не выкуп, а нарушение работы и уничтожение данных. Злоумышленники уже использовали этот вирус для атак на IT-инфраструктуру компаний и государственных учреждений в Мексике, Индонезии и Иордании.

Ранее сообщалось, что хакеры по всему миру атаковали важное ПО для судебных компьютеров.

Наука и техника
Лаборатория Касперского
Иордания
Мексика
Индонезия
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости