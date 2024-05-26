Ученые оценили объем хранящейся в мозге информации

Ученые Института биологических исследований Солка в Калифорнии разработали новую систему оценки объема данных, хранящихся в мозге. Результаты работы они опубликовали в журнале Neural Computation. Об этом пишет «Лента.ру».

Исследователи применили концепции теории информации для анализа синапсов гиппокампа — области мозга, участвующей в обучении и памяти. Новая модель учитывала «зашумленность» многих сигналов и клеток мозга и использовала бит — дискретную единицу информации — для измерения количества информации, хранящейся в синапсе.

Специалисты оценили силу синапсов, которые возникают в месте контакта аксона одной клетки и шипиков (структур в виде выростов), располагающихся рядом на одном и том же дендрите другой клетки.

Ученые разделили синапсы по силе, выделив 24 возможных категории, а затем сравнили синапсы попарно, чтобы определить, насколько точно модулируется сила каждого межнейронного контакта.

Им удалось выяснить, что рядом находящиеся синапсы имеют примерно одинаковую силу и размер дендритных шипиков. Это означает, отметили исследователи, что мозг очень точно модулирует синапсы с течением времени.

Специалисты также измерили объем информации, хранящейся в каждой из 24 категорий. Несмотря на различия в размерах дендритных шипиков, каждая категория содержала примерно одинаковое количество информации (от 4,1 до 4,6 бита).

Таким образом, констатировали ученые, мозг может хранить в 10 раз больше информации, чем считалось ранее. В конкретных численных значениях это составляет около одного петабайта (1000 терабайт).

Ранее сообщалось, что исследователи Калифорнийского университета (University of California Davis) опубликовали на портале JAMA Neurology результаты, полученные в ходе исследования, проводившегося с 1999 по 2019 год.

Им удалось выяснить, что средний объем мозга у тех, кто родился в 1930-х, составил 1234 миллилитра. У людей, рожденных в 1970-х годах, этот показатель вырос до 1321 миллилитра, что примерно на 6,6% больше. Кроме того, подросли и отдельные области: белое вещество увеличилось на 8%, серое вещество – на 15%.