Магнитные бури в июне: когда ждать мощный шторм, будет ли полярное сияние

Будут ли магнитные бури в ближайшие дни, когда ждать мощного геомагнитного шторма в июне, появится ли в России вновь полярное сияние?

Что сейчас происходит с магнитным полем Земли

В мае 2024 года на Землю обрушились потоки заряженных частиц от нескольких мощных вспышек на Солнце, которые спровоцировали магнитные бури. Однако к концу месяца геомагнитная обстановка успокоилась.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ РАН, 25 мая индекс мощности возмущений магнитного поля Kp не превышал в течение дня 3 баллов, а к вечеру снизился до 2. Новые возмущения ожидаются 26 мая, однако индекс геомагнитной активности к полудню не превысит 4: магнитосфера остается спокойной. 27 мая возмущений магнитосферы будет еще меньше.

Портал космической погоды SpaceWeatherLive констатирует, что с 23 мая на Солнце не произошло ни одной вспышки мощнее M4.23, что в сотни раз меньше уровня, способного спровоцировать магнитную бурю на Земле.

Когда будет магнитная буря в июне

Прогноз лаборатории солнечной астрономии на ближайшую половину июня предупреждает о нескольких пиках геомагнитной активности: небольшие возмущения ожидаются 1, 2, 9 и 11 июня.

За ними последует достаточно мощная магнитная буря 16 июня: период в несколько дней без геомагнитной няпряженности сменится небольшой бурей уровня G1. В дальнейшем шторм прекратится через пару дней. Аналогичный прогноз дает Meteoagent.

Будет ли видно полярное сияние в России

По данным Aurora Village, в ближайшее время на широтах южнее Северного полярного круга не ожидается северного сияния.

Магнитные возмущения в июне пока ожидаются слишком слабыми для того, чтобы вызвать свечение неба в средних широтах.

Связана ли активность Солнца с событиями на Земле

Как отмечает SpaceWeather.com, в настоящее время Солнце близится к пику своей активности. Это можно определить по числу Вольфа, относительному числу солнечных пятен, наблюдаемых в течение года. Пятна, более холодные регионы на поверхности светила, указывают на интенсивные внутренние процессы, которые сопровождаются солнечными вспышками. В 2023 и 2023 годах не было ни одного дня, во время которых на Солнце бы не было пятен, в 2022 году был один такой день. В то же время в 2019 году Солнце было лишено пятен 281 день (77%); до этого минимальная солнечная активность фиксировалась в 2008 году, когда 263 дня (73%) на Солнце не было пятен.

В 1930-е годы советский ученый-биофизик Александр Чижевский выдвинул теорию, согласно которой циклы солнечной активности оказывают влияние на климатические и социальные процессы на Земле. По его утверждению, в периоды с большим количеством пятен на Солнце на Земле происходят войны, революции, стихийные бедствия, катастрофы, эпидемии, увеличивается интенсивность роста бактерий. Как отмечает «Калужская неделя», теория не получила поддержки официальной науки: Чижевского раскритиковали как псевдоученого, его Центральную научно-исследовательскую лабораторию ионификации (ЦНИЛИ) распустили, а его самого после начала Великой Отечественной войны отправили в Ивдельлаг, а затем в Карлаг в Казахстане.