Искусственный интеллект сломал самую популярную поисковую систему в мире

Решение Alphabet Inc. внедрить искусственный интеллект в поисковую систему Google может породить опасную тенденцию, когда ошибки в ответах на поисковые запросы станут нормой наряду со спонсируемой рекламой, пишет Bloomberg. В агентстве подчеркивают, что функция обернулась для технологического гиганта из США шквалом критики. При этом представители компании утверждают, что дезинформация наблюдается лишь в случае редких или сложных запросов.

Если Google ограничится обзором искусственного интеллекта и сохранит эту функцию, одним из результатов, очевидно, станет еще большая дезинформация. Другое дело, что почти так же, как мы привыкли прокручивать SEO-спам и спонсируемую рекламу, мы привыкнем и к нелепым ошибкам, которые допускает его искусственный интеллект, — сказано в публикации.

В Alphabet заверяют, что специалисты уже работают над стабилизацией работы обновленного поискового сервиса, однако журналисты считают ошибкой саму идею внедрить ИИ в один из ключевых продуктов Google. Как отметили авторы публикации, даже Илон Маск, привлекающий $6 млрд для своего стартапа xAI, не использует искусственный интеллект в SpaceX и Starlink, осознавая несовершенство системы.

Илон Маск: Через полтора года ИИ во всем превзойдет человека

Ранее уже сообщалось, что Google была вынуждена отключить функцию генератора изображений в своей нейросети Gemini. Причиной тому стали многочисленные жалобы пользователей на некорректные изображения: в погоне за расовым разнообразием ИИ начал выдавать рисунки с темнокожими и азиатами в образе гитлеровских нацистов и викингов.