HMD Global, финская компания, известная выпуском телефонов под брендом Nokia, представила свой новый бюджетный смартфон HMD Aura. Об этом сообщает издание GizmoChina. Согласно пресс-релизу, устройство предлагает «привлекательное» сочетание функций для своей стоимости, которая составляет около $118 (примерно 10,8 тыс. руб. по курсу на 25 мая 2024 года).

HMD Aura оснащен 6,56-дюймовым HD+ IPS LCD дисплеем с разрешением 900 на 1600 пикселей и соотношением сторон 16:9. Этот экран отличается от дисплея его аналога Pulse Pro, который имеет более современные углы и соотношение сторон 20:9.

Внутри HMD Aura работает 28-нм чипсет Unisoc SC9863A1, аналогичный чипсету, используемому в Nokia C31. Он оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища, что вполне достаточно для повседневных задач, таких как просмотр веб-сайтов и онлайн-трансляций. В тесте производительности GeekBench 6 процессор набрал около 160 баллов (одноядерный) и 725 баллов (многоядерный).

Оснащенный аккумулятором емкостью 5000 мАч, HMD Aura поддерживает зарядку мощностью 10 Вт через порт USB-C. Кроме того, в нем есть 3,5-мм разъем для наушников.

Телефон оснащен 13-мегапиксельной основной камерой на задней панели с дополнительным объективом для глубины. На передней панели расположена 5-мегапиксельной селфи-камера.

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HMD Aura оснащен сканером отпечатков пальцев, установленным на задней панели. Из коробки он работает под управлением последней версии Android 13.

В целом, HMD Aura представляет собой привлекательный вариант для потребителей, которые ищут бюджетный смартфон с хорошей автономной работой, достаточной производительностью и современными функциями безопасности.