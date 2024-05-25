Россиянам рассказали, как продлить жизнь ноутбука

Ноутбук стал незаменимым помощником в повседневной жизни, поэтому важно знать, как правильно его использовать и поддерживать в хорошем состоянии. Директор категории «Электроника» розничной сети МТС Нина Пластинина рассказала «Газете.Ru» об основных правилах эксплуатации лэптопа.

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Главное, на что следует обращать внимание – это состояние аккумулятора и зарядки. Износостойкость батареи можно продлить, избегая полного разряда и перезаряда ноутбука. Рекомендуется отключать устройство от питания, когда заряд составляет около 80%. Также важно использовать оригинальный кабель от производителя с необходимой мощностью, чтобы избежать скачков напряжения и перегревов.

Нужно исключить воздействие влаги на ноутбук и минимизировать количество ударов и загрязнений. Пыль и грязь, накапливаясь на поверхности и внутри устройства, могут привести к перегреву и повреждению компонентов. Рекомендуется регулярно чистить ноутбук, особенно клавиатуру, используя для этого пылесос, мягкую ткань и специальные жидкие средства.

Обновление операционной системы и приложений поможет улучшить производительность ноутбука и устранить возможные ошибки. Это также поможет поддерживать безопасность и бороться с системными вирусами.

Не рекомендуется размещать ноутбук на мягких поверхностях или на коленях, так как это может привести к перегреву процессора и возгоранию. Специальные охлаждающие подставки помогут снизить температуру устройства.

Сомнительные программы из интернета часто сопровождаются заражением устройства вредоносными ПО, что может привести к полному прекращению работы устройства. Поэтому важно проверять лицензии скачиваемых элементов.

Запуск слишком многих программ одновременно или использование ресурсоемких приложений также может снизить производительность ноутбука. Рекомендуется оптимизировать свою работу и использовать только необходимые в моменте программы.