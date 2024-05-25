В Китае найден череп жившего миллион лет назад предка «человека-дракона»

«Юньсянский человек» мог быть частью давно исчезнувшей родственной линии человека.

Учеными раскрыто происхождение древнего черепа, который был обнаружен в 2022 году в китайской провинции Хубэй. Он принадлежал человекообразному существу, который жил 940 тысяч – 1,1 млн лет назад лет назад.

Исследователи создали полную 3D-модель черепа и установили, что гоминид был гибридом Homo sapiens и давно исчезнувшего вида Homo longi, еще известного как «человек-дракон». Его лицевые кости и размер мозга соответствовали параметрам анатомически современных людей, однако у него были большие квадратные глазницы, толстые надбровные дуги и крупные зубы, что типично для Homo longi.

По словам ученых, «юньсянский человек» мог быть частью давно исчезнувшей родственной линии человека. Он оказался «хронологически и морфологически» близок к последнему общему предку линий H. sapiens и человека-дракона, информирует «МИР24».