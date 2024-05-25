Маск заявил о борьбе с попытками заглушить Starlink

Компания SpaceX тратит большие ресурсы на борьбу с попытками России заглушить спутниковую связь Starlink на Украине, заявил в соцсети Илон Маск.

«SpaceX тратит значительные ресурсы на противодействие попыткам глушения со стороны России. Это серьезная проблема», — написал бизнесмен.

Он добавил, что российским военным удается подавить любые системы связи, за исключением Starlink.

Назван способ выведения из строя системы Starlink

По данным Маска, Вооруженные силы Украины (ВСУ) широко используют доступ в интернет через Starlink в боевых действиях.

Ранее стало известно, что из-за повышенной солнечной активности, наблюдавшейся 13-14 мая, несколько спутников системы Starlink «выбило» с позиций. Вспышки класса X зафиксированные на Солнце, в тысячу раз сильнее обычных, что оказало влияние на работу спутников Starlink, используемых ВСУ.