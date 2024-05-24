Samsung обвинили в сборе личных данных клиентов сервисных центров

Компания Samsung требует от сервисных центров (СЦ) собирать и передавать ей личные данные клиентов, а неофициальные и б/у-запчасти из смартфона — удалять. Об этом сообщает портал 404Media со ссылкой на контракт Samsung с одним из СЦ.

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В документе говорится, что СЦ должны передавать Samsung имя, адрес, номер клиента, серийный номер и IMEI смартфона, информацию о проблеме и подробные данные о ремонте устройства.

Кроме того, сервисные центры якобы обязаны демонтировать донорские (б/у) или неофициальные запчасти с гаджетов клиентов и сообщать о «нарушении» Samsung. Каким образом мастер должен возвращать фактически нерабочее устройство после «ремонта», не уточняется.

Компания iFixit, занимающаяся самостоятельным ремонтом техники, подтвердила, что в прошлом передавала Samsung некоторую информацию о клиентах при покупке оригинальных запчастей. В мае iFixit объявила о прекращении сотрудничества с Samsung после двухлетнего партнерства из-за слишком высоких цен на запчасти.

Samsung пока никак не комментировала обвинения в сборе данных и утилизацией неофициальных запчастей.