Змеиный остров: самый опасный заповедник Бразилии, закрытый для публики

Южная Америка полна неизведанных, опасных мест, но мало какое из них может посоперничать с самым настоящим островом змей. Портал livescience.com рассказал о смертельно опасном заповеднике, где живут только ядовитые рептилии.

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Кеймада-Гранди — небольшой, лесистый остров всего в 35 километрах от берега Бразилии. Он же является домом для тысяч островных ботропсов: одних из самых ядовитых змей Южной Америки. Они настолько опасны, что бразильский флот закрыл остров для гражданских еще в 1920-х.

Площадь Кеймада-Гранди составляет всего 43 гектара, более половины из которых покрыты дождевым лесом; оставшаяся половина — скалы и луга. Давным-давно остров был соединен с материком, но повышение уровня океана затопило сухопутный мост приблизительно 10 000 лет назад, в конце последнего ледникового периода. Уничтожение моста изолировало на острове популяцию змей, которые быстро приспособились к новым условиям и начали размножаться. Постепенно их яд адаптировался специально для убийства других животных, запертых на острове, а также мигрирующих птиц.

На Кеймада-Гранди нет млекопитающих, поэтому островные ботропсы не имеют природных хищников. Их яд предназначен для охоты, а не для самозащиты. Исследования показывают, что яд островного ботропса — самый быстродействующий среди всех представителей рода. При этом он в пять раз мощнее, чем яд обыкновенной жарараки — ближайшей родственницы ботропса, обитающей в материковой Бразилии.

Ученые полагают, что скорость действия яда необходима для охоты на быстрых птиц, однако он не менее эффективен и против людей. Укус островного ботропса способен вызвать целый спектр симптомов, от боли, опухания и тошноты до кишечного кровотечения, отказа почек и отмирания тканей. Несмотря на эти риски, до запрета на посещение Кеймада-Гранди на острове жили люди — кому-то нужно было следить за работой маяка, построенного в 1909 году. Если верить местным слухам, последний смотритель маяка и его семья погибли от змей, когда те прокрались в дом через окно.

По подсчетам специалистов, на острове обитают от 2 000 до 4 000 змей. Стоит отметить, что Кеймада-Гранди — единственное место, где можно найти островных ботропсов, поэтому они считаются видом на грани полного уничтожения. Остров является точкой экологического интереса с 1985 года: по закону его могут посещать только служащие флота Бразилии и ученые, получившие разрешение. Однако это не останавливает браконьеров, которые охотятся за ядом островных ботропсов.