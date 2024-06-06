Могли ли неандертальцы разговаривать?

Неандертальцы были нашими ближайшими предками: их анатомия во многом похожа на строение тела современного человека. Но могли ли они говорить, как современные люди? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Прежде всего, важно понимать разницу между речью и языком. Речь — это способность вербально произносить звуки и слова, а вот язык — способность обмениваться идеями при помощи звуков и слов.

Некоторые исследования предполагают, что предки человека пользовались речью задолго до того, как эволюционные пути Homo sapiens и неандертальцев разошлись. То есть, в промежутке между 400 000 и 800 000 годами назад. Последний предок человека, появившийся до отделения современных людей от неандертальцев, уже обладал комплексной речью.

Данную теорию поддерживают несколько находок, но самая красноречивая из них — тот факт, что оба вида имеют общую мутацию в гене FOXP2. Она отвечает за контроль мускулов рта и лица, помогающих в произношении слов. Помимо этого, мутации в FOXP2 также способны вызвать речевые дефекты.

Таким образом, неандертальцы вполне могли совершать действия, связанные с речью. А вот язык — немного другой разговор. Существует теория, согласно которой люди прошли через три фенотипа понимания языка. На сегодня мы находимся в самом продвинутом фенотипе — синтаксическом языке, который позволяет создавать комплексные конструкции, глаголы и пространственные предлоги.

Ниже идет определительный фенотип. Он позволяет понимать цвета, размеры и числа. А наименее продвинутый фенотип называется командным, и он, скорее всего, появился гораздо раньше прочих. Есть вероятность, что вскоре после отделения человека от шимпанзе шесть миллионов лет назад. Определительный фенотип постепенно сформировался тремя миллионами лет позже, а затем возник и синтаксический — всего 70 000 лет назад.

Иными словами, неандертальцы, скорее всего, разговаривали примерно так же, как мы, но на уровне трехлетнего ребенка. Хорошо сформированная речь без синтаксического понимания языка. Эту теорию поддерживают исследования найденных ископаемых. Например, в 2021 году научный журнал Nature Ecology & Evolution опубликовал работу, авторы которой провели компьютерное сканирование костей, связанных со слухом. Они выяснили, что неандертальцы и современные люди обладают повышенной чувствительностью к некоторым звукам, лежащим в спектре устной речи.