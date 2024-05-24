В России заявили о росте числа кибератак

Председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская заявила о резком росте числа кибератак на Россию. Вместе с тем, по ее словам, речи о кибервойне не идет, передает РИА Новости.

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В кулуарах выставки ЦИПР-2024 она отметила, что при массированной кибервойне можно отключить существенную часть инфраструктуры. В частности, есть возможность выключить базовые станции или смартфоны, так как они иностранные, добавила Касперская. Так, по ее словам, существенная часть инфраструктуры, которая привязана к мобильной связи, попросту «встанет».

Специалист отметила, что любая война является «обоюдоострым оружием». Как заявила она, подобное выключение инфраструктуры можно применить только единожды.

«После того, как мы с этим справимся, все инструменты воздействия будут потеряны», - указала Касперская.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Минцифры обсуждает с банками, операторами связи и IT-отраслью разделение ответственности за реагирование на кибератаки. Речь идет в том числе об атаках по телефону (фрод), мошенничестве в сети и т. д.