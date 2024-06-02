Как узнать, к какой почте привязаны аккаунты?

Повседневная жизнь не обходится без Интернета, и мы постоянно регистрируемся на множестве различных сайтов. Правила цифровой чистоплотности гласят, что старые аккаунты желательно деактивировать — но как быть, если вы забыли, к какой почте они привязаны? Портал makeuseof.com рассказал, что делать.

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Проверка привязанных аккаунтов через Google

Многие Интернет-пользователи заводят аккаунты на сайтах при помощи интеграции почты Google. В этом случае долго искать список привязанных учетных записей не придется: его можно посмотреть в настройках аккаунта Google.

Запустите любое приложение Google.

Перейдите в настройки аккаунта и откройте меню «Безопасность».

Найдите окно «Связанные сторонние приложения и сервисы». Нажмите «Посмотреть все».

На экране появится полный список сайтов, аккаунт на которых зарегистрирован на вашу почту Google. Там же вы можете отозвать связь любого сайта, нажав на «Отмена всех связей с сервисом».

Поиск автоматических писем о регистрации

Если ваш почтовый сервис не предлагает функции выше — не проблема. Есть альтернативный способ, и он гораздо проще. Практически каждый сайт отправляет на почту автоматические уведомления при регистрации аккаунта. Просто введите в поисковую строку ящика слово «Регистрация», «Аккаунт», «Подтверждение регистрации» — попробуйте разные термины и посмотрите, письма от каких сайтов появятся в результатах.

Менеджер паролей в браузере

Большинство браузеров, таких как Mozilla Firefox, Microsoft Edge и Google Chrome, предлагают функцию сохранения паролей в менеджере. Если вы сохраняли данные разных учетных записей, их можно посмотреть в меню менеджера: обычно оно находится в настройках безопасности браузера. Так вы узнаете и используемую почту, и сайт, к которому она привязана.