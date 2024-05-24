Составлен первый каталог "странных миров"

Международная команда планетологов во главе с исследователями из Калифорнийского университета в Риверсайде представила первый в своем роде "каталог странных миров".

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Как сообщает Phys.org, участники проекта отобрали наиболее экзотические инопланетные миры. Науке известны уже тысячи экзопланет, но в каталог вошло всего 126 из них. Многие "странные миры" были открыты относительно недавно.

Впрочем, странными планетологи называют их в сравнении с планетами нашей Солнечной системы. Например, некоторые вошедшие в каталог миры обладают экстремальными, с нашей точки зрения, условиями, в которых не выживет ни один земной организм.

Планеты были изучены большой международной группой ученых с использованием данных космического телескопа TESS, предназначенного для поиска экзопланет транзитным способом.

На разработку каталога ушло три года. Исследователи провели около 13 тысяч измерений лучевой скорости, что позволило точно вычислить массы 120 планет, существование которых официально подтверждено, и шести кандидатов в экзопланеты.

Одним из отличительных признаков некоторых "странных миров" является их взаимодействие со своими родительскими звездами. Последние словно начинают "раскачиваться" под гравитационным влиянием своих планет. Это очень похоже на то, как ведет себя звук, объясняют ученые. Сирена по мере приближения пожарной машины растет в тональности, а по мере удалении становится все более низкой.

В каталог включены и два недавно открытых мира, вращающихся вокруг звезды, подобной нашему Солнцу. Первая из них представляет собой так называемый "суб-Сатурна", то есть ее масса и радиус находятся между массой и радиусом Нептуна и Сатурна.

Она получила название TOI-1386 b. Эта планета совершает оборот вокруг своей звезды всего за 26 дней. А ее соседка, планета с массой, близкой к массе Сатурна, совершает оборот вокруг той же звезды за 227 дней.

В другом исследовании описывается планета размером примерно вдвое меньше Нептуна. Она тоже вращается вокруг двойника Солнца, на один оборот у нее уходит 19 дней. Этот мир относится к самому распространенному типу планет в нашей галактике. Они меньше Нептуна, но больше Земли. Но в Солнечной системе их нет, так что в этом отношении странной можно назвать Солнечную систему, а не инопланетные миры.

В каталоге также подробно описаны планеты с экстремальными и сверхкороткими орбитами, по которым они вращаются вокруг своих звезд, Например, одна из таких планет совершает полный оборот менее чем за 12 часов. Она получила название TOI-1798. Эта планета по своим параметрам похожа на Землю, только вот год на ней длится менее половины земных суток. А из-за близости к своей звезде она получает в 3000 раз больше радиации, чем Земля получает от Солнца.