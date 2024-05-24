Что случится с Землей, если растают все ледники

Если таяние ледников, связанное с изменением климата на Земле, продолжится, то вот что произойдёт с нами.

Ледники играют главную роль в поддержании баланса планетарной экосистемы. Они представляют собой резервуары пресной воды. Кроме того, от них зависит уровень воды мирового океана.

Первым и самым очевидным результатом таяния всех ледников станет подъём уровня моря. По словам учёных, при полном таянии уровень мирового океана поднимется на 66 метров. Из-за этого Нью-Йорк, Санкт-Петербург и другие мегаполисы окажутся под водой.

Кроме того, нарушится глобальная система океанических течений. А она играет роль «планетарного термостата». К примеру, из-за изменения направления Гольфстрима может произойти резкое похолодание в Европе и Северной Америке, а другие регионы могут столкнуться с засухой.

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Из-за опреснения океана талыми водами ледников нарушится баланс морских экосистем. В результате будет поставлено под угрозу существование большинства видов рыб и морских животных. Это скажется на рыболовстве.

Нельзя забывать и о вечной мерзлоте. При таянии ледников может произойти высвобождение большого количества метана. Этот пар гораздо опаснее, чем углекислый газ. В результате Земля может превратиться в нечто похожее на Венеру с раскалённой атмосферой.

Помимо этого, в вечной мерзлоте есть бактерии и вирусы, к которым у людей нет иммунитета.