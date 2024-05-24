Обнаружены стреляющие по разным целям гигантские Звезды Смерти

Астрономы обнаружили гигантские черные дыры, которые выбрасывают в космос мощные пучки частиц, а затем меняют направление выбросов, будто «стреляя» по новым целям. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal.

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Наблюдения были проведены с помощью рентгеновской обсерватории НАСА Chandra и антенной решетки со сверхдлинными базами (VLBA) Национального научного фонда США (NSF) Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO). Были изучены 16 сверхмассивных черных дыр в галактиках, окруженных горячим газом, и поведение выбрасываемых ими релятивистских струй.

Оказалось, что черные дыры время от времени «стреляют» в разных направлениях, что делает их похожими на боевую станцию «Звезда Смерти» из медиафраншизы «Звездные Войны». На это указывает расположение крупных внешних полостей в горячем газе, которые возникли миллионы лет назад. В настоящее время эти полости не совпадают с текущим направлением струй.

Рентгеновские и радиоданные показывают, что в некоторых случаях лучи могут менять направление почти на 90 градусов и в течение времени от одного миллиона до нескольких десятков миллионов лет. Хотя исследователи не знают, попадают ли эти струи по звездам или планетам, однако меняющееся направление означает, что черные дыры могут остановить звездообразование на гораздо более обширных галактических участках.

Важным источником энергии для струй является материя в аккреционном диске, вращающемся вокруг черной дыры. Считается, что этот процесс заставляет лучи располагаться перпендикулярно диску. Однако если материал упадет к черной дыре под другим углом, не параллельным диску, это может вызвать переориентацию оси вращения черной дыры.