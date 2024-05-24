Названы самые популярные на вторичном рынке смартфоны в России

За 2024 год россияне активно продавали смартфоны Apple на вторичном рынке. Согласно исследованию компании «ДамПродам» (копия имеется в распоряжении редакции «Газета.Ru»), основанному на анализе более 10 тыс. сделок, первые три места в рейтинге самых продаваемых моделей заняли iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

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С начала 2024 года популярность iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max возросла, и они сравнялись с iPhone 13 Pro Max, который был лидером продаж в 2023 году. Это связано с низкими ценами на новые iPhone в России, даже без официальной программы trade-in. Например, iPhone 15 в России стоит на 7 тыс. руб. дешевле, чем в США. Кроме того, отечественные маркетплейсы предлагают бонусы, позволяющие сэкономить до 10 тысяч рублей на покупке новой модели.

Рейтинг популярности моделей, активно продающихся в 2024 году в России, выглядит следующим образом:

iPhone 13 Pro Max и iPhone 14 Pro Max – около 65% рынка всех сделок в первом полугодии; iPhone 13 Pro и iPhone 14 Pro – 15%; Все модели iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 11 – третье место, разделенное поровну; Смартфоны брендов Samsung, Huawei и Honor, среди которых популярны линейки Samsung S23, Samsung Fold 4 и Huawei P50 Pro.

Популярность iPhone в России объясняется высокой ликвидностью перепродажи, которая стимулирует спрос и интерес. Новые модели теряют в цене около 20% в первый год после релиза и до 40% во второй год. Кроме того, несмотря на отсутствие официального обслуживания, в России существует множество вариантов качественного ремонта iPhone.