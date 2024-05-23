TikTok ограничит доступ к аккаунтам государственных СМИ

Социальная сеть TikTok намерена ограничить доступ к аккаунтам государственных СМИ, передает агентство Bloomberg.

Компания утверждает, что данный шаг необходим для борьбы с иностранным влиянием в "год ключевых выборов", имея в виду президентские выборы в США, намеченные на ноябрь.

Кроме того, аккаунты государственных СМИ также будут заблокированы от рекламы в приложении за пределами своих стран. При этом ограничения не будут мешать людям просматривать связанные с государством аккаунты в TikTok. Пользователи по-прежнему смогут найти этот контент, например, через поиск в приложении или если пользователь поделится ссылкой на него.

Между тем 20 апреля Конгресс США одобрил ряд законопроектов, в том числе инициативу о возможном запрете в стране TikTok. Законодатели предлагают дать компании ByteDance один год на продажу социальной сети, в противном случае может последовать запрет TikTok в США.

Ранее официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун заявил, что власти Китая примут необходимые ответные меры в связи с намерением США запретить TikTok. Он подчеркнул, что Вашингтон должен прекратить "необоснованное давление" на предприятия других государств и обеспечить "открытую, честную, справедливую и недискриминационную среду для компаний всех стран, инвестирующих в Соединенные Штаты и осуществляющих там коммерческую деятельность".