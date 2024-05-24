Apple готовится выпустить MacBook с гибким экраном

Apple планирует выпустить MacBook с гибким экраном на базе чипа M5 в 2026 году. Об этом сообщает портал 9to5Mac со ссылкой на аналитика Минг-Чи Куо.

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Куо утверждает, что Apple разрабатывает сразу две версии ноутбука. Первая модель предложит 20,3-дюймовый дисплей, который в сложенном состоянии будет иметь габариты, сопоставимые с MacBook Air и Pro с экранами 14–15 дюймов. Второй MacBook с 18,8-дюймовым экраном в закрытом виде будет соответствовать размерам компактного MacBook Air 13.

Отмечается, что Apple пока не определилась с моделью, которая будет официально представлена. Главная цель компании на данный момент заключается в создании экрана, на котором не будет заметна складка в месте сгиба дисплея. Ожидается, что стоимость дисплея составит $600–650, а механизма шарнира — $200–250.

Предстоящий MacBook будет оснащен процессором M5, и его дебют намечен на 2026 год. Высокая стоимость комплектующих подразумевает, что новинка окажется значительно дороже нынешней модели MacBook Pro. Таким образом, ноутбук с гибким экраном будет стоить примерно как шлем Vision Pro.