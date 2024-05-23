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В «Роскосмосе» заявили об открытости проекта по освоению Луны

Российско-китайский проект по освоению Луны, который позволит получить результаты для всего мира, открыт для всех желающих. Об этом заявил исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по перспективным программам и науке Александр Блошенко, пишет ТАСС.

В «Роскосмосе» заявили об открытости проекта по освоению Луны
© globallookpress.com

Он подчеркнул, что освоение Луны — это требующая огромного финансового и человеческого ресурса задача, которая не может быть решена одним государством.

«Особенностью российско-китайского проекта является то, что он открыт для всех желающих участников. Он позволит получить бесценные результаты для всего мира. Россия одновременно работает над дальнейшим покорением космоса, дальними полетами», — сказал он на встрече глав космических агентств стран-участниц БРИКС в Москве.

Ранее в мае стало известно, что Сербия присоединилась к проекту возглавляемой Китаем лунной станции International Lunar Research Station (ILRS).

В том же месяце гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что разработка ядерной энергетической установки для совместной с Китаем лунной станции уже началась.

Наука и техника
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