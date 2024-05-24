Представлены смарт-часы Rollme со встроенными наушниками

Китайская компания Rollme представила смарт-часы GT1, в корпус которых встроены полноценные беспроводные наушники. Об этом сообщает портал Notebook Check.

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Часы получили круглый 1,53-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466x466 пикселей и яркостью 600 нит. Ключевой особенностью новинки стало то, что в их корпусе спрятаны TWS-наушники. Bluetooth-наушники размещены сбоку каркаса рядом с колесиком. Каждый наушник весит 3 грамма и имеет кнопки для ответа на звонки, управления музыкой и вызова голосового ассистента.

Отмечается, что часы Rollme GT1 поддерживают функцию гарнитуры посредством Bluetooth, а также обладают встроенным хранилищем для музыки и могут отслеживать физическую активность пользователей, включая потраченные калории, пройденные шаги, ЧСС, уровень кислорода в крови и тренировки.

По заявлениям производителя, аккумулятор емкостью 400 мАч обеспечивает до 30 дней работы часов в режиме ожидания. Насколько их хватит при активном использовании устройства и встроенных наушников, не уточняется. Среди прочего для устройства заявлена защита от воды и пыли по стандарту IP67.

Rollme GT1 поступили в продажу за $60 (около 5,4 тыс. руб.).